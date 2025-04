Linkiesta.it - Piazze, androni, marciapiedi e perfino scale della metropolitana: un racconto nomade in città

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al temaFede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione)Un cross-over di idee e stili, frutto di ispirazioni (anche geografiche) differenti, che prendono forma e si traducono in oggetti di legno. È la storia di Woak, azienda bosniaca specializzata in collezioni in legno massiccio (in particolare rovere e noce) per l’interior, protagonista del progetto fotografico Nomadic Woak, ideato da àr/ò Studio in collaborazione con il fotografo Luca Caizzi. L’idea è che i singoli oggetti vengano ricollocati nei luoghi in cui sono stati creati e che, anziché rimanere chiusi negli atelier, creino un dialogo con i pattern, gli scorci e le atmosfere uniche di ogni