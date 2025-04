Gasperini | Vittoria importante ma la maglia sudata c’è sempre stata

Gasperini dopo la vitoria per 2-0 contro il Bologna. Gol di Retegui al 3’ e Pasalic al 21’. Ecodibergamo.it - Gasperini: «Vittoria importante ma la maglia sudata c’è sempre stata» Leggi su Ecodibergamo.it L’INTERVISTA. Le parole post partita didopo la vitoria per 2-0 contro il Bologna. Gol di Retegui al 3’ e Pasalic al 21’.

Potrebbe interessarti anche:

Gasperini torna sulla vittoria per 4-0 con la Juventus : cosa ha detto in conferenza l’allenatore dell’Atalanta

Leggi su Juventusnews24. Di seguito riportate le dichiarazioni del tecnico della Dea. com . Il risultato fa vedere le cose in modo diverso, ma la maglia sudata c’è sempre stata».

Atalanta - Gasperini : "Retegui? E' stata la sua prestazione migliore. Questa vittoria vale doppio"

Dopo tre sconfitte consecutive serviva una scossa all`Atalanta, che ha battuto 2-0 il Bologna nello scontro diretto per la Champions. Al termine...

Atalanta Inter - Inzaghi si affida a Lautaro e Barella per l’8^ vittoria contro Gasperini : le ultime

di RedazioneAtalanta Inter, Inzaghi si affida a Lautaro e Barella per l’8^ vittoria contro Gasperini: le ultime sulla formazione che ha in mente di schierare Tuttosport ha fatto il punto sulla probabile formazione che ha in mente di schierare Simone Inzaghi per Atalanta Inter di stasera.

Ne parlano su altre fonti Gasperini: «Vittoria importante ma la maglia sudata c’è sempre stata». Posch subito convocato col Bologna, ecco il suo nuovo numero di maglia. Inzaghi: "Vittoria da grande squadra, ora manca il passo più importante". Gasperini in conferenza stampa: "Vittoria importante che ci permette di stare con Napoli e Inter". La vittoria dell’Atalanta in Europa League ha già cambiato la storia del calcio italiano. Atalanta, Gasperini: "Lotta Scudetto? Quando Inter e Napoli fecero 11 vittorie di fila...".

Come scrive ecodibergamo.it: Gasperini: «Vittoria importante ma la maglia sudata c’è sempre stata» - L’INTERVISTA. Le parole post partita di Gasperini dopo la vitoria per 2-0 contro il Bologna. Gol di Retegui al 3’ e Pasalix al 21’.

Lo riporta informazione.it: Gasperini: «Vittoria importante ma…" - "L'Atalanta è partita forte, ci siamo fatti trovare impreparati sulla prima situazione, sulla seconda non ci siamo capiti noi, abbiamo sbagliato a fermarci, loro scaltri e furbi… Leggi ...

msn.com riferisce: “La maglia sudata sempre”. L'Atalanta ha recepito l’invito della curva - Gian Piero Gasperini ricorda che spesso i risultati annebbiano la verità: “Io non ho mai pensato che la squadra avesse giocato male. Poi, certe volte, i dettagli contano” ...