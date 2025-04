Ecuador presidenziali | seggi chiusi

chiusi i seggi in Ecuador, dove 13,7 mln sono stati chiamati al voto per scegliere il presidente. Incerto l'esito delle elezioni, con il presidente in carica Daniel Noboa che spera di respingere la sfidante di sinistra Luisa Gonzalez, dopo una campagna dominata da criminalità e violenza legate al narcotraffico. Il presidente 37enne ha vinto di misura il primo turno di febbraio, ma non ha ottenuto abbastanza consensi da evitareil ballottaggio con Gonzalez,che si candida a diventare la prima donna presidente. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 1.46 Si sonoin, dove 13,7 mln sono stati chiamati al voto per scegliere il presidente. Incerto l'esito delle elezioni, con il presidente in carica Daniel Noboa che spera di respingere la sfidante di sinistra Luisa Gonzalez, dopo una campagna dominata da criminalità e violenza legate al narcotraffico. Il presidente 37enne ha vinto di misura il primo turno di febbraio, ma non ha ottenuto abbastanza consensi da evitareil ballottaggio con Gonzalez,che si candida a diventare la prima donna presidente.

