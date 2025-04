Furto senza destrezza

senza pagare al ristorante Din Don Dan di Corbetta, locale che favorisce l’inclusione facendo lavorare ragazzi autistici e con sindrome di down. Dopo aver pranzato, con una banale scusa è uscito dal ristorante e ha cominciato a correre, senza saldare il conto. I ragazzi hanno provato a inseguirlo, ma hanno dovuto desistere. A rincuorarli, però, è presto arrivata la bella notizia: l’uomo era stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza e presto identificato, trattandosi di un soggetto che spesso frequenta Corbetta. Una butta storia a lieto fine. Ilgiorno.it - Furto senza destrezza Leggi su Ilgiorno.it Rubare è sbagliato, farlo approfittando di persone con disabilità è odioso. E non particolarmente furbo, se sei persona conosciuta in zona. Come il signore che ha mangiatopagare al ristorante Din Don Dan di Corbetta, locale che favorisce l’inclusione facendo lavorare ragazzi autistici e con sindrome di down. Dopo aver pranzato, con una banale scusa è uscito dal ristorante e ha cominciato a correre,saldare il conto. I ragazzi hanno provato a inseguirlo, ma hanno dovuto desistere. A rincuorarli, però, è presto arrivata la bella notizia: l’uomo era stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza e presto identificato, trattandosi di un soggetto che spesso frequenta Corbetta. Una butta storia a lieto fine.

Potrebbe interessarti anche:

Tesla - effetto Musk senza fine. Gli atti di vandalismo fanno crescere assicurazione furto e incendio

. Continua a pesare sul marchio il coinvolgimento politico di Elon Musk L'articolo Tesla, effetto Musk senza fine. Continuano gli atti di vandalismo contro le Tesla e aumentano in Italia i costi delle assicurazioni furto e incendio per la loro copertura.

Ladri senza scrupoli - cerignolani indifferenti : il furto lampo di un'auto finisce sul tavolo del ministro dell'Interno

. . Durante la mattinata di lunedì 24 marzo, alle 9:00 circa, quattro malviventi a volto coperto hanno rubato un’auto in pieno centro (video), a poca distanza dal distretto sociosanitario.

VIDEO/ Furto nella notte - non c’è due senza tre per Kong experience

O. Pochi secondi nei quali i due provocano più danni alla struttura danneggiando il portone di vetro per entrare, di quelli che poi effettivamente riescono a portare via in termini di soldi.

Ne parlano su altre fonti Furto con destrezza e truffa online: denunciate due persone. Arrestati dopo un furto con destrezza di 500 € ad un’anziana al bancomat. Capri, furto senza destrezza: bloccato un borseggiatore. Tre furti con destrezza in poche ore. Ladri in due supermercati e un bar. Colpo al Mediaworld in pieno giorno, rubati cellulari da un cassetto: caccia ai ladri. Ladro in arresto dopo il furto: legami con altre rapine.

Riporta ilgiornalelocale.it: Nascondevano la refurtiva nel passeggino: arrestati i pendolari del furto - Spacciandosi per semplici clienti, riuscivano a eludere i controlli all’interno dei supermercati per poi darsi alla fuga con la refurtiva.

Secondo giornalelavoce.it: Finta richiesta d’aiuto, vero furto: borseggiata un’anziana a Avigliana - Arrestati due uomini in flagranza: recuperati i 245 euro e carte carburante rubate. Erano irregolari sul territorio ...

gaeta.it riferisce: Arrestato un uomo francese per furto con destrezza a Scandicci: l’intervento dei carabinieri - Un uomo francese è stato arrestato a Scandicci dopo aver derubato una pensionata. L'intervento tempestivo dei carabinieri, grazie alla segnalazione di un passante, ha permesso il recupero del bottino.