Salone del Mobile 2025 successo oltre le nubi La risposta a dazi e tensioni | il record di operatori dal mondo

Milano – Cala il sipario sulla 63esima edizione deldel, che verrà ricordato come quello dei “”, prima messi e poi sospesi. Ma che al netto di tutte le preoccupazioni che hanno segnato l’avvio, resta un punto fermo. Sono state 302.548 le presenze, dato in linea con la Biennale Euroluce 2023. “Paradossalmente, il fatto che siano stati annunciati prima dell’apertura della kermesse ci ha permesso di reagire, e questo è stato un bene”, dice Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredi. “Il numero che troviamo molto interessante, è la percentuale degliesteri, cioè il 68% che è un. E i Paesi da cui provengono sono 151, gli Usa sono uno dei questi Paesi”, aggiunge Maria Porro, la presidente del. “Ecco perché l’investimento nel promuovere questo evento a livello globale, cercando di aprire nuove strade, è oggi più che mai una reazione ‘no panic’ che l’industria sta dando”, ha aggiunto in riferimento alla situazione internazionale.