Le notti folli di piazza Santa Croce Risse venditori di alcol e droga | Il sabato serve una pattuglia fissa

piazza Santa Croce le centinaia di giovani assiepati tra il sagrato della basilica, la scalinata e la piazza non sembrano avere alcuna intenzione di andare a dormire. Gli spacciatori, che si divono i clienti, sembrano far affari d’oro. Così come alcuni sudamericani che, con i frigobar al seguito, vendono ogni tipo di alcolico. Per una birra bastano 2 euro, ma dai loro cassoni tirano fuori anche vodka, vino, gin e whisky. Che ovviamente vanno a ruba. Nessun controllo da parte delle forze dell’ordine – nonostante i residenti della piazza denunciano di aver più volte richiesto il loro intervento –, e così Santa Croce si trasforma nella zona franca della mala movida. Dove tutto è lecito e tutto è possibile. Perfino le Risse: ad un certo punto, infatti, sul sagrato sono inziati a volare pugni, calci, schiaffi e bottigliate tra due distinti gruppi di persone. Lanazione.it - Le notti folli di piazza Santa Croce. Risse, venditori di alcol e droga: "Il sabato serve una pattuglia fissa" Leggi su Lanazione.it di Antonio Passanese L’orologio segna l’una di domenica mattina ma inle centinaia di giovani assiepati tra il sagrato della basilica, la scalinata e lanon sembrano avere alcuna intenzione di andare a dormire. Gli spacciatori, che si divono i clienti, sembrano far affari d’oro. Così come alcuni sudamericani che, con i frigobar al seguito, vendono ogni tipo diico. Per una birra bastano 2 euro, ma dai loro cassoni tirano fuori anche vodka, vino, gin e whisky. Che ovviamente vanno a ruba. Nessun controllo da parte delle forze dell’ordine – nonostante i residenti delladenunciano di aver più volte richiesto il loro intervento –, e cosìsi trasforma nella zona franca della mala movida. Dove tutto è lecito e tutto è possibile. Perfino le: ad un certo punto, infatti, sul sagrato sono inziati a volare pugni, calci, schiaffi e bottigliate tra due distinti gruppi di persone.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco : sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli. “Buona domenica delle Palme - buona Settimana Santa”

. Papa Francesco si è concesso oggi, domenica 13 aprile 2025, un lungo bagno di folla tra i presenti sul sagrato della basilica di San Pietro L'articolo Papa Francesco: sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli.

Papa Francesco a Piazza San Pietro : «Buona domenica delle Palme - buona Settimana Santa»

Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme. . . Bergoglio si è presentato. «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa».

Il Papa in piazza San Pietro per la domenica delle Palme : «Buona Settimana Santa»

Quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario, ricordiamoci che Dio trasforma questa via in luogo di redenzione, perché l’ha percorsa dando la sua vita per noi».

Ne parlano su altre fonti Le notti folli di piazza Santa Croce. Risse, venditori di alcol e droga: "Il sabato serve una pattuglia fissa". "La notte il circo e la luna", evento da non perdere ad Ascoli. Il programma completo. Ascoli, molto più di una Notte bianca: sabato sarà un festival no-stop. Antonio Rossi: «Ho rovinato molti sportivi e sono quasi morto. Per le notti folli con Jury Chechi mia moglie voleva il divorzio». Natale e Capodanno per ricchi: spese folli in Veneto, a Cortina fino a 6.500 euro per 3 notti. “Festival in una notte d’estate” 2024, torna la storica rassegna di prosa, musica e danza.

Come scrive lanazione.it: Le notti folli di piazza Santa Croce. Risse, venditori di alcol e droga: "Il sabato serve una pattuglia fissa" - Il comitato dei residenti si appella alla sindaca e alla Prefettura dopo il pestaggio della notte scorsa. Sul sagrato e sulla scalinata della basilica centinaia di ragazzi ubriachi e pusher: "Non dorm ...