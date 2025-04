Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, i legali di Dassilva: “Va scarcerato, la versione di Manuela non regge”

Rimini, 14 aprile 2025 – Giorni decisivi per Louis. Tra oggi e domani il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, dovrebbe decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati del senegalese, arrestato il 17 luglio per l’omicidio diPaganelli. Sarà solo il primo round: giovedì toccherà al Riesame pronunciarsi, dopo che la Cassazione (accogliendo il ricorso deidi) ha chiesto ai giudici bolognesi di rivalutare il caso. Se il gip dovesse confermare la custodia in carcere, a rimettere in libertàpotrebbe dunque essere il Riesame. Dopo gli esiti di perizie e incidenti probatori tutto dipenderà da quanto riferito agli inquirenti daBianchi, nuora died ex amante di Louis. Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha rivelato che Louis era in garage quando lei ritrovò il corpo dila mattina dopo il: lui le avrebbe detto di non far rumore, di andare a chiedere aiuto a un vicino e abbracciarlo per sviare i sospetti.