Giubileo D’Amico CCIA Frosinone Latina | grande opportunità

Leggi su Ildenaro.it

Primo incontro presso la sede diRoma, 12 apr. – “E’ stato un primo incontro sule su tutte leche ilrappresenta per il territorio. La presenza del Cardinale Ouellet ha dato lustro a questa giornata insieme agli altri illustri ospiti per comprendere a fondo le ragioni delin primis in chiave spirituale ed anche come ricaduta economica sul territorio”.Così Guido, Delegato della Camera di Commercio dial progetto “Verso il, ha commentato la conferenza “2025: Un’di collaborazione traistituzioni, imprese e organizzazioni sociali” promossa dalla Camera di Commercio di.L'articolo):proviene da Ildenaro.it.