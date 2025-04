Justcalcio.com - ´i Don’t Care´ – Amorim non influenzato dalla critica dopo la sconfitta di Newcastle

Notizia fresca giunta in redazione:Il capo del Manchester United Rubeninsiste “Non mi interessa” a nessunache gli viene strada,la loroper 4-1 contro ilUnited.I Red Devils hanno subito la loro 14esimain Premier League in questa stagione-la loro più comune in un’unica campagna nella divisione-essere andata giù a St. James ‘Park.Sebbene Alejandro Garnacho abbia cancellato il primo tiro al volo di Sandro Tonali,è scappato con il concorsola pausa, con Harvey Barnes che ha segnato due volte e Bruno Guimaraes anche sul bersaglio.Lo United è sceso al 14 ° posto, sette punti alla deriva della metà superiore, cone i suoi giocatori che potrebbero essere ancora più esaminati.Tuttavia, il portoghese sostiene di non essereda alcuna negatività che lo circonda.