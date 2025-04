Classi e spazi più sicuri I lavori a La Coccinella Fondi anche dalla Regione

lavori per un milione e 600mila euro di cui un milione lo mette la Regione. Al termine dell’anno scolastico in corso, la scuola dell’infanzia “La Coccinella” sarà interessata da un importante intervento di messa in sicurezza. Per consentire lo svolgimento dei lavori, le tre sezioni della scuola dell’infanzia in via del Fiume saranno temporaneamente trasferite in un altro plesso. In vista di questo spostamento,si è tenuto un incontro con le famiglie dei bambini che frequentano la scuola convocato dalla dirigente scolastica Ermelinda Accardo, alla presenza degli assessori all’educazione e formazione Benedetta Menichelli e ai lavori pubblici Alessandra Frosini, insieme a dirigenti e tecnici comunali. Da settembre, infatti, le attività didattiche si svolgeranno nei locali di Bonelle, in via Livorno, attualmente occupati da due Classi della scuola primaria, le quali saranno ricollocate nella sede di Ramini, dove sono presenti le prime tre Classi dello stesso ciclo. Lanazione.it - Classi e spazi più sicuri. I lavori a "La Coccinella". Fondi anche dalla Regione Leggi su Lanazione.it PISTOIAper un milione e 600mila euro di cui un milione lo mette la. Al termine dell’anno scolastico in corso, la scuola dell’infanzia “La” sarà interessata da un importante intervento di messa in sicurezza. Per consentire lo svolgimento dei, le tre sezioni della scuola dell’infanzia in via del Fiume saranno temporaneamente trasferite in un altro plesso. In vista di questo spostamento,si è tenuto un incontro con le famiglie dei bambini che frequentano la scuola convocatodirigente scolastica Ermelinda Accardo, alla presenza degli assessori all’educazione e formazione Benedetta Menichelli e aipubblici Alessandra Frosini, insieme a dirigenti e tecnici comunali. Da settembre, infatti, le attività didattiche si svolgeranno nei locali di Bonelle, in via Livorno, attualmente occupati da duedella scuola primaria, le quali saranno ricollocate nella sede di Ramini, dove sono presenti le prime tredello stesso ciclo.

