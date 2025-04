Colico al bivio secessione | meglio con Sondrio o con Lecco? Seduta pubblica e audizioni

Colico (Lecco) – Il Bitto sposerà l’agone? La risposta ai consiglieri comunali di Colico. Cominciano le audizioni sulla proposta di secessione di Colico dalla provincia di Lecco per passare in quella di Sondrio. Si parte subito dopo Pasqua, con la convocazione dei promotori del comitato “Il Bitto sposerà l’agone?“ - il bitto è il formaggio tipico della Valtellina, l’agone il pesce per eccellenza del lago di Como -, che chiedono appunto che Colico lasci la provincia di Lecco per unirsi a quella di Sondrio. Lo annuncia il sindaco Monica Gilardi: “Mercoledì 23 aprile alle 20.30 in sala consiliare avrà luogo l’audizione del comitato, al fine di illustrare i contenuti, le finalità e le motivazioni alla base dell’iniziativa sul passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio”. Ilgiorno.it - Colico al bivio secessione: meglio con Sondrio o con Lecco? Seduta pubblica e audizioni Leggi su Ilgiorno.it ) – Il Bitto sposerà l’agone? La risposta ai consiglieri comunali di. Cominciano lesulla proposta dididalla provincia diper passare in quella di. Si parte subito dopo Pasqua, con la convocazione dei promotori del comitato “Il Bitto sposerà l’agone?“ - il bitto è il formaggio tipico della Valtellina, l’agone il pesce per eccellenza del lago di Como -, che chiedono appunto chelasci la provincia diper unirsi a quella di. Lo annuncia il sindaco Monica Gilardi: “Mercoledì 23 aprile alle 20.30 in sala consiliare avrà luogo l’audizione del comitato, al fine di illustrare i contenuti, le finalità e le motivazioni alla base dell’iniziativa sul passaggio del Comune didalla provincia dialla provincia di”.

