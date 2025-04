Rogo in un appartamento paura a San Romano

appartamento a Montopoli e più precisamente nella frazione di San Romano. In piazza della Costituzione, al piano terra della palazzina di edilizia popolare Erp, che fa angolo con via XXV aprile, nella tarda mattinata di ieri si sono alzate dense colonne di fumo che hanno messo in allarme alcuni residenti e annerito la facciata principale. Fortunatamente nessun ferito, ma solo tanto spavento oltre alla dolorosa conta dei danni. Prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri e un mezzo della Pubblica Assistenza locale. Sul luogo anche una rappresentanza della amministrazione comunale arrivata per sincerarsi dell’accaduto. La sindaca Linda Vanni, costantemente aggiornata al telefono, ha seguito a distanza l’intervento dei soccorsi per poi rilasciare una nota attraverso i social: "Sul posto la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessore Andrea Marino. Lanazione.it - Rogo in un appartamento, paura a San Romano Leggi su Lanazione.it Principio di incendio in una Montopoli e più precisamente nella frazione di San. In piazza della Costituzione, al piano terra della palazzina di edilizia popolare Erp, che fa angolo con via XXV aprile, nella tarda mattinata di ieri si sono alzate dense colonne di fumo che hanno messo in allarme alcuni residenti e annerito la facciata principale. Fortunatamente nessun ferito, ma solo tanto spavento oltre alla dolorosa conta dei danni. Prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri e un mezzo della Pubblica Assistenza locale. Sul luogo anche una rappresentanza della amministrazione comunale arrivata per sincerarsi dell’accaduto. La sindaca Linda Vanni, costantemente aggiornata al telefono, ha seguito a distanza l’intervento dei soccorsi per poi rilasciare una nota attraverso i social: "Sul posto la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessore Andrea Marino.

Potrebbe interessarti anche:

San Romano - incendio in un appartamento

Montopoli (Pisa), 13 aprile 2025 – Principio di incendio in un appartamento nella frazione di San Romano a Montopoli. Le persone all’interno dell’abitazione sono state portate all’ospedale di Empoli per accertamenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato in modo grave.

Anniversario del rapimento Moro - Mastella : “Paventai coinvolgimento Cia e Kgb - strane visite nel mio appartamento romano”

it. . Ma come, diceva Moro, i doveri hanno preminenza morale sui diritti“. Ero a Roma, avvertii Ciriaco De Mita. I sovietici a loro volta non gradivano che il comunismo occidentale raccogliesse un successo con l’emancipazione democratica, perché ciò significava sconfessare ciò che avevano fatto in Ungheria e Cecoslovacchia: il comunismo doveva viaggiare solo coi cingoli dei carri armati.

Ne parlano su altre fonti Rogo in un appartamento, paura a San Romano. Como, incendio in un appartamento: paura per mamma e figlio di 2 mesi, ricoverati. Incendio in appartamento a San Donato Milanese: paura e evacuazione in un palazzo di otto piani. Villa, due case in fiamme nel quartiere Ferrito: paura e disagi. Caserta, incendio in un appartamento: paura in un palazzo. Paura a Cornigliano: incendio in appartamento, 50 famiglie evacuate in piena notte.

Segnala msn.com: Rogo in un appartamento, paura a San Romano - Principio di incendio in un appartamento a Montopoli e più precisamente nella frazione di San Romano. In piazza della Costituzione, al piano terra della palazzina di edilizia popolare Erp, che fa ango ...

Come scrive zoom24.it: Paura in Calabria: appartamento completamente distrutto dalle fiamme - Paura in Calabria, dove una casa è andata completamente distrutta dalle fiamme. Il rogo a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. A lanciare l’allarme alcuni passanti su via Nazionale, ...

Riporta informazione.it: Incendio in appartamento, il fumo e le fiamme e la paura: il rogo forse divampato da una friggitrice - Un incendio è divampato all’interno di un appartamento a Roma nel tardo pomeriggio di martedì 8 aprile. Le fiamme - che hanno interessato il quarto e il quinto piano dello stabile - sono scoppiate in ...