Lanazione.it - Piazza Savonarola. Discussione diventa rissa

Leggi su Lanazione.it

Indagano le forze dell’ordine su un episodio movimentato che ha avuto per teatro il centro storico di Poggibonsi, nella serata di sabato. In due punti distinti nella parte antica di Poggibonsi, si sarebbe verificata la vicenda. Unacon più persone coinvolte, che avrebbe poi finito per trasformarsi inal punto di richiedere l’intervento della Polizia dal Commissariato di Salceto e dei Carabinieri dal Comando di via Galvani., a pochi passi daMazzini e dunque dalla stazione ferroviaria, il luogo in cui avrebbe avuto origine la "contesa", scaturita da motivazioni al momento ignote. Ma alcune persone hanno parlato anche di un altro angolo del centro storico di Poggibonsi, nei pressi diMatteotti, all’altezza del Taglio, nel quale sabato sera si sarebbero affrontate delle persone.