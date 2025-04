Derby Lazio-Roma 1-1 Soulé risponde a Romagnoli

Soulé risponde a Romagnoli e il Derby tra Lazio e Roma finisce sul punteggio di 1-1. Nel posticipo domenicale della 32/a giornata di Serie A il capitano biancoceleste sblocca la partita al 2? della ripresa, con l'esterno argentino che riequilibra il match al 24? del secondo tempo. In classifica la Lazio resta al sesto posto con 56 punti, due in più dei giallorossi settimi. Ad inizio partita subito un'ammonizione con Sozza che al 5? estrae il cartellino giallo per punire il colpo a palla lontana di Paredes ai danni di Zaccagni. Al 7? biancocelesti vicini al gol: punizione di Isaksen per Romagnoli che svetta di testa da pochi passi, ottimo intervento di Svilar che alza sopra la traversa. All'11' ci prova Rovella dagli sviluppi di un corner ma il suo tiro è impreciso. Al quarto d'ora Angelino cerca il cross da posizione defilata, pallone fuori misura per Dovbyk ma che per poco non arriva a sorprendere Mandas.

Poco dopo ci prova Guendouzi di testa, Svilar manda in corner. Al 35? escono Zaccagni e Dele-Bashiru, entrano Noslin e Belahyane. Alla mezz’ora ammonizione per Zaccagni per un duro fallo su Celik.

Poteva esserci qualcosa in più da parte dell’arbitro su Marusic? “Ci sono state spesso situazioni così, non ho visto niente di eclatante perché l’arbitro facesse qualcosa di più”.

BIsogna vivere il momento con la consapevolezza di essere in quel momento può essere l’arma vincente. Prendiamo il positivo, teniamocele strette, migliorando per concretizzare le occasioni perché giovedì ci servirà”.

