L’eterna Italia dell’8 settembre abbandona l’Ucraina e l’Europa e si rende vassalla di Trump

Nella domenica delle Palme, i ramoscelli russi sono due missili balistici Iskander M/KN-23, micidiali vettori di morte che sfuggono ai radar e fanno sfracelli dove meno te l'aspetti. Come ieri a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove ci sono state decine di morti, fra questi, molti bambini, e centinaia di feriti. «Solo un bastardo può fare una cosa così», ha detto Volodymir Zelensky. Il suo Paese sta soffrendo da giorni un'offensiva tremenda di Mosca. Il 4 aprile fa era stata colpita Kryvyi Rih, la città del presidente ucraino, un missile russo aveva provocato venti morti, tra cui nove bambini, e anche Odessa e Kijiv sono state ripetutamente bersagliate. Tutto questo mentre Donald Trump ha la faccia per ripetere che «presto arriveranno molte buone notizie»: ecco un altro bastardo senza gloria, che si gioca l'Ucraina a testa o croce mentre Steve Witkoff a San Pietroburgo è stato costantemente preso in giro dal dittatore del Cremlino e forse nemmeno se n'è accorto.

