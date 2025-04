Ilrestodelcarlino.it - Wec a Imola, gli alberghi: “Sold out ormai da settimane”

, 14 aprile 2025 – “Il Wec? Un periodo fantastico per chi lavora nel settoreero a”. C’è entusiasmo nelle parole di Federica Dalmonte, gestrice dell’Hotel Zio’ di. Per lei, come per molti altri operatori locali, l’arrivo dell’importante competizione automobilistica internazionale è sinonimo di vivacità economica e ritorno d’immagine per l’intero territorio. “È un momento fondamentale per la nostra attività – prosegue la Dalmonte –. Ospitiamo gli stessi team da anni e, ogni volta che il Wec viene confermato, riceviamo subito le prenotazioni. Possiamo dire con certezza che questo evento rappresenta l’inizio concreto della nostra stagione”. La struttura è già al completo da, tanto che per Pasqua, spiega l’albergatrice, non è stato possibile accogliere ulteriori richieste: “Eravamo già pieni, ma per certi versi ne siamo orgogliosi: è il segnale che il nostro lavoro viene riconosciuto”.