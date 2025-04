No agli aumenti della tariffa idrica Provincia e sindaci in campo

Provincia agirà in tutte le forme per evitare rincari in bolletta. L’ente risponde alle polemiche di questi ultimi giorni, relative all’istanza di cancellazione dal ruolo generale dei ricorsi presentata dalla società Acam Acque al Tar della Liguria in riferimento al ricorso presentato dalla società contro la Provincia della Spezia sul tema della tariffazione del servizio idrico. "La Provincia – si spiega in una nota – agirà per evitare rincari insostenibili e ingiustificati rispetto ai ricavi del gestore. Anche a discapito di chi era pronto, ed è ancora favorevole a questa soluzione, ad accettare di far pagare ai cittadini aumenti che potrebbero arrivare a 60% in più dei costi attuali in sei anni". Il piano degli investimenti e delle opere previsto per il servizio idrico sul territorio Provinciale spezzino è frutto di un confronto tecnico che il gestore ha prevalentemente realizzato con tutte le amministrazioni comunali del territorio, dando risposta alle necessità che i sindaci hanno evidenziato come prioritarie. Lanazione.it - “No“ agli aumenti della tariffa idrica. Provincia e sindaci in campo Leggi su Lanazione.it Laagirà in tutte le forme per evitare rincari in bolletta. L’ente risponde alle polemiche di questi ultimi giorni, relative all’istanza di cancellazione dal ruolo generale dei ricorsi presentata dalla società Acam Acque al TarLiguria in riferimento al ricorso presentato dalla società contro laSpezia sul temazione del servizio idrico. "La– si spiega in una nota – agirà per evitare rincari insostenibili e ingiustificati rispetto ai ricavi del gestore. Anche a discapito di chi era pronto, ed è ancora favorevole a questa soluzione, ad accettare di far pagare ai cittadiniche potrebbero arrivare a 60% in più dei costi attuali in sei anni". Il piano degli investimenti e delle opere previsto per il servizio idrico sul territoriole spezzino è frutto di un confronto tecnico che il gestore ha prevalentemente realizzato con tutte le amministrazioni comunali del territorio, dando risposta alle necessità che ihanno evidenziato come prioritarie.

