Trump avverte | Nessuno si salva da dazi americani

Nessuno si salva" dai dazi degli Stati Uniti. Donald Trump alza la voce e prova a riproporre la linea dura sulle tariffe. Il presidente degli Stati Uniti accusa i media, definiti "fake news", che fanno riferimento ad una retromarcia dopo l'esenzione garantita a smartphone e altri prodotti elettronici. Il piano degli Stati Uniti, dice Trump in un post su Truth, non cambia. "Nessuno se la cava per gli ingiusti rapporti commerciali e per le barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio. Venerdì non è stata annunciata alcuna 'eccezione' ai dazi. Questi prodotti sono soggetti agli attuali dazi del 20% applicati per il Fentanyl e stanno semplicemente passando a una 'categoria' tariffaria diversa.

Dazi - Trump colpisce ancora : “Nessuno si salva”

Quei prodotti, ha aggiunto, “sono soggetti all’attuale tariffa del 20% sul fentanyl e si stanno solo spostando in un altro ‘paniere’ tariffario”. E ha ribadito che i tempi dell’abuso commerciale sono finiti.

Trump avverte : “Nessuno si salva da dazi americani”

(Adnkronos) – "Nessuno si salva" dai dazi degli Stati Uniti a causa delle "bilance commerciali ingiuste e delle barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto non la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio".

Dazi - Trump : “Nessuno la farà franca - specialmente la Cina”

Questi prodotti sono soggetti alle attuali tariffe del 20% sul fentanyl e si stanno semplicemente spostando in un ‘contenitore’ tariffario diverso. “Nessuno la farà franca per gli squilibri commerciali ingiusti e le barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, specialmente la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio”, ha scritto Trump.

