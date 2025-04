Lanazione.it - Il figlio ha la leucemia, la mamma: “Aiutatelo ad avere vicino i suoi cani”

Pisa, 14 aprile 2025 – “Questa è una richiesta di aiuto. Come sapete da un anno a miohanno diagnosticato la, e da un anno siamo a Pisa, dove ci hanno assegnato un appartamento in un residence accanto all’ospedale e dove purtroppo, ma per ovvie ragioni, non possono entrare animali”. Inizia così l’appello di una donna, impiegata di Aulla,di un ragazzo di 17 anni che sta combattendo con coraggio e determinazione una battaglia durissima contro la malattia. Una battaglia in cui tutta la famiglia,in primis, lo sostiene. Tanto che per stargliil più possibile si è trasferita nel residence accanto all’ospedale di Cisanello, dove da oltre un anno segue passo passo le terapie e i passi del. Ma della famiglia fanno parte anche due levrieri spagnoli che la donna e suohanno adottato nel 2018 tramite l’associazione “Corazon de Galgo Rescue Italia odv”, impegnata nel recupero e salvataggio di questi elegantiutilizzati in Spagna per le corse e destinati alla soppressione o destinati alla vivisezione, quando - generalmente intorno ai tre anni -, non sono più buoni per il cinodromo.