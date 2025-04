I giocatori di Spurs non dovrebbero essere in cattivo spazio – Postecoglou

Postecoglou ha incolpato gli errori individuali “insoliti” per la sconfitta per 4-2 di Spurs a Wolves e ha marchiato il loro decisore Europa League contro l’Eintracht Francoforte “enorme”.Rayan Ait-Nouri ha portato i lupi davanti a due minuti dopo che il portiere Spurs Guglielmo Vicario ha dato il via al gioco, seguito da un goal farsesco quando il salvataggio di Vicario dall’intestazione di Marshall Munetsi ha colpito il difensore Djed Spence e è andato.L’errore di Cristian Romero ha permesso all’AIT-Nouri di attraversare Jorgen Strand Larsen a Net e Matheus Cunha ha segnato il quarto degli ospiti dopo che Lucas Bergvall ha perso possesso, sebbene Spurs ha ridotto due volte il deficit a due gol, Mathys Tel e Richarlison rispondono per la parte di PostroCoglou. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-13 23:25:00 Il web non parla d’altro:Angeha incolpato gli errori individuali “insoliti” per la sconfitta per 4-2 dia Wolves e ha marchiato il loro decisore Europa League contro l’Eintracht Francoforte “enorme”.Rayan Ait-Nouri ha portato i lupi davanti a due minuti dopo che il portiereGuglielmo Vicario ha dato il via al gioco, seguito da un goal farsesco quando il salvataggio di Vicario dall’intestazione di Marshall Munetsi ha colpito il difensore Djed Spence e è andato.L’errore di Cristian Romero ha permesso all’AIT-Nouri di attraversare Jorgen Strand Larsen a Net e Matheus Cunha ha segnato il quarto degli ospiti dopo che Lucas Bergvall ha perso possesso, sebbeneha ridotto due volte il deficit a due gol, Mathys Tel e Richarlison rispondono per la parte di PostroCoglou.

Postecoglou ha gestito e snobbato i fan in spettacolo di “disconnessione” a Spurs - afferma Redknapp

twitter. com/rzvgvgi7tv – Sky Sports Premier League (@skysportspl) 3 aprile 2025 Postecoglou “voleva che i fan di Spurs figurassero” Postecoglou, che ha accusato il controllo dello sciopero di Sarr da 40 iarde, ha affermato che l’incidente è stato erroneamente interpretato.

Postecoglou afferma che il Tottenham non ha “all’avanguardia” mentre Guardiola chiama Spurs Boss “eccezionale”

2025-02-27 00:55:00 Il web non parla d’altro: Ange Postecoglou ha ammesso che la sua squadra del Tottenham mancava di un “all’avanguardia”, ma ha elogiato il secondo tempo dei suoi giocatori nonostante sia caduto a una sconfitta per 1-0 contro il Manchester City in Premier League mercoledì.

“Sono al club più grande con una pressione maggiore” – Il manager del Manchester United Ruben Amorim su Spurs Boss Ange Postecoglou (Video)

Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Rúben Amorim su Postecoglou: “Sono un grande fan del suo lavoro, capisco la connessione perché non stiamo vincendo i giochi … … Ma con tutto il rispetto sono al club più grande con una pressione maggiore ”.

