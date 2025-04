Ilrestodelcarlino.it - David di Donatello 2025: Anita Rivaroli in cerca di ‘Gloria!’

Cesena, 14 aprile– C’è anche un pezzo di Cesena tra i protagonisti dei prossimidi. ‘Gloria!’, il film opera prima di Margherita Vicario, è candidato a nove premi, tra cui miglior sceneggiatura originale, firmata dalla regista romana insieme alla cesenate. Un riconoscimento importante per la sceneggiatrice e regista romagnola, originaria di Taibo di Mercato Saraceno e oggi residente a Cesena, sotto i riflettori del grande cinema italiano con un progetto che ha già conquistato pubblico e critica. E che rappresenta un unicum: ben nove candidature aldi, infatti, sono un riconoscimento raro per un’opera prima. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 7 maggio e sarà trasmessa in prima serata su Rai1: a presentare la serata in diretta dallo Studio 5 di Cinecittà sarà la coppia inedita Elena Sofia Ricci e Mika.