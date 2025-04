’Spartan Race’ show Sfide estreme per 4mila Il trionfo di Moriconi

Moriconi (arrivato secondo nella categoria Beast il giorno prima) in 1:23:12, davanti a Loris Schina e Giulio Nulli. Tra le donne, invece, a ottenere la medaglia d’oro è stata la tedesca Lena Weller in 1:49:12, precedendo Ceci Catolla (vincitrice della Beast di sabato) e Ilaria Pederiva. I numeri impressionanti della Spartan Race – ben 4200 gli iscritti al weekend di gare eugubino, confermandosi così appuntamento di prim’ordine – hanno portato giovamento alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive del territorio, con grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: "Una giornata all’insegna dello sport, del coraggio e della passione, che ha portato nel nostro territorio un’ondata di entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova. Lanazione.it - ’Spartan Race’ show. Sfide estreme per 4mila. Il trionfo di Moriconi Leggi su Lanazione.it Grande successo anche per la seconda giornata di Spartan Race a Gubbio che, dopo le categorie Beast (21 km e 30 ostacoli) e Sprint (5 km e 20 ostacoli) corse sabato 12 aprile, ha completato il calendario delle gare con Super (10 km e 25 ostacoli) e ancora Sprint. A trionfare nella Super è stato l’eugubino Manuel(arrivato secondo nella categoria Beast il giorno prima) in 1:23:12, davanti a Loris Schina e Giulio Nulli. Tra le donne, invece, a ottenere la medaglia d’oro è stata la tedesca Lena Weller in 1:49:12, precedendo Ceci Catolla (vincitrice della Beast di sabato) e Ilaria Pederiva. I numeri impressionanti della Spartan Race – ben 4200 gli iscritti al weekend di gare eugubino, confermandosi così appuntamento di prim’ordine – hanno portato giovamento alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive del territorio, con grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: "Una giornata all’insegna dello sport, del coraggio e della passione, che ha portato nel nostro territorio un’ondata di entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova.

