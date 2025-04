14 aprile il giorno di Blade Runner | torna in sala a Firenze con una sorpresa

Firenze, 14 aprile 2025 - Il 14 ottobre del 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane. A quasi 45 anni di distanza, torna sul grande schermo a Firenze il 14 (ore 21) e martedì 15 aprile (ore 21) da Giunti Odeon uno dei più celebri film di fantascienza della storia del cinema nel Final Cut definitivo in 4K di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla versione dell'82. Un cult diventato modello cinematografico iconico e irripetibile, ridefinendo il genere fantascientifico grazie alle sue atmosfere cupe, agli scenari distopici e alle profonde riflessioni sull'umanità. Visivamente spettacolare, pieno d'azione e decisamente profetico fin dall'epoca della sua prima uscita in sala, il film è ispirato al romanzo 'Il cacciatore di androidi' di Philip K. Lanazione.it - 14 aprile, il giorno di Blade Runner: torna in sala a Firenze con una sorpresa Leggi su Lanazione.it , 142025 - Il 14 ottobre del 1982di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane. A quasi 45 anni di distanza,sul grande schermo ail 14 (ore 21) e martedì 15(ore 21) da Giunti Odeon uno dei più celebri film di fantascienza della storia del cinema nel Final Cut definitivo in 4K di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla versione dell'82. Un cult diventato modello cinematografico iconico e irripetibile, ridefinendo il genere fantascientifico grazie alle sue atmosfere cupe, agli scenari distopici e alle profonde riflessioni sull'umanità. Visivamente spettacolare, pieno d'azione e decisamente profetico fin dall'epoca della sua prima uscita in, il film è ispirato al romanzo 'Il cacciatore di androidi' di Philip K.

Potrebbe interessarti anche:

Blade Runner torna al cinema il 14 - 15 e 16 aprile

Rutger Hauer interpreta il leader dei replicanti, un personaggio ugualmente terrificante, malinconico e vitale. Deckard deve fermarli prima che uccidano di nuovo.

Ne parlano su altre fonti 14 aprile, il giorno di Blade Runner: torna in sala a Firenze con una sorpresa. Blade Runner - Trailer The final cut. Calendario film uscita aprile 2025. 10 film da vedere al cinema ad aprile, da Queer al Marvel Thunderbolts*. Aversa, al "Vittoria" i grandi classici restaurati in 4K: da "Taxi Driver" a "Blade Runner". Migliori smartphone rugged | Aprile 2025.

msn.com riferisce: 14 aprile, il giorno di Blade Runner: torna in sala a Firenze con una sorpresa - Firenze, 14 aprile 2025 - Il 14 ottobre del 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane. A quasi 45 anni di distanza, torna sul grande schermo a Firenze il 14 (or ...

msn.com riferisce: Blade Runner, cult di Ridley Scott torna in sala 14-15-16 aprile - Il 14 ottobre 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane.

Segnala cinefilos.it: Blade Runner torna al cinema il 14, 15 e 16 aprile - 14 Ottobre 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta ... e le illustrazioni del futuro proposte da Syd Mead Appuntamento il 14, 15 e 16 aprile. Tre giorni per rimmergersi nel ...