Uomo in fuga trovato morto | Si è tuffato nell’Oglio per scappare ed è annegato

Ilgiorno.it - Uomo in fuga trovato morto: “Si è tuffato nell’Oglio per scappare ed è annegato” Leggi su Ilgiorno.it Pontoglio (Brescia) – Si è conclusa con esito tragico la ricerca del giovane straniero avvistato mentre si tuffava nelle acque dell’Oglio sabato sera. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto ieri verso le 18, nella zona del Maglio a Pontoglio, non distante dalle rogge Castellana e Rudiana, in una zona frequentata da pescatori e runner. Intorno alle 19.30 di sabato un pescatore ha chiamato il 112 dopo aver visto il ragazzo lanciarsi nel fiume in seguito a una lite con altri stranieri. Secondo il suo racconto si trattava di nordafricani, che non parlavano italiano. Gli operatori della centrale di Brescia hanno allertato carabinieri, vigili del fuoco e Soreu Alpina, che hanno avviato le ricerche nell’area segnalata dal testimone, anche con l’impiego di un elicottero. Schierati anche i pompieri Saf del Comando di Brescia specializzati in interventi fluviali, che hanno setacciato il fiume fino a notte fonda, invano.

