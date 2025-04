Ilgiorno.it - Assegno unico, il ricorso di Valentina Pennati: “Ho perso mio marito mentre ero incinta del secondo figlio, noi genitori unici feriti due volte”

Besana Brianza (Monza e Brianza) –, parte ilcollettivo: stop alla discriminazione deivedovi. Per la Brianza la portavoce è la besanese, che fa parte dell’associazione “Una Buona Idea“, è una dei membri del direttivo.ha 41 anni e hasuonell’ottobre del 2019. “Erodel nostroe da quel giorno, accanto al lutto, è arrivata anche la consapevolezza dura e ingiusta di vivere in un sistema che ignora chi si trova nella mia condizione – racconta– . Nessuna tutela specifica, nessun aiuto economico, nessun riconoscimento giuridico: semplicemente il vuoto. Veniamo spesso definiti “single“, una parola che trovo poco adatta, troppo moderna e un po’ patinata. Essere un genitoreè ben altro: significa essere soli, totalmente, nel gestire ogni aspetto della vita quotidiana, dall’educazione dei figli al lavoro, passando per tutte le responsabilità e difficoltà che ne derivano.