Addio a Mario Vargas Llosa | il Nobel per la letteratura si spegne a Lima

Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Lo ha reso noto poco fa suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. "Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace", ha scritto. Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva appena compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Tra i suoi romanzi, 'La città e i cani' e 'La casa verde'. Quotidiano.net - Addio a Mario Vargas Llosa: il Nobel per la letteratura si spegne a Lima Leggi su Quotidiano.net Il romanziere peruvianoè deceduto questa domenica a. Lo ha reso noto poco fa suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. "Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre,, è morto oggi a, circondato dalla sua famiglia e in pace", ha scritto. Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premioper ladel 2010 aveva appena compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Tra i suoi romanzi, 'La città e i cani' e 'La casa verde'.

09 Mario Vargas Llosa è morto a 89 anni a Lima. E' stato uno dei più importanti scrittori e intellettuali contemporanei. 3. Nato in Perù nel 1936, è autore di romanzi, saggi, opere teatrali.

