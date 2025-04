The Voice senior Angie Castellucci | Mi sono sentita una regina

Voice senior, il talent show di Rai 1 dedicato ai cantanti over 60, si è concluso venerdì scorso con la vittoria di Patrizia Conte, concorrente del team di Gigi d'Alessio. Tra i protagonisti della stagione appena terminata c'è stata anche la forlivese Angie Castellucci, di 75 anni, che ha conquistato il cuore dei giudici e del pubblico con il suo talento. Ex impiegata delle Poste, Angie ha sempre coltivato la passione per la musica. "Il mio amore per il blues e il jazz è iniziato da ragazza. Ho sempre frequentato il Naima, club storico forlivese, dove ho mosso i primi passi cantando canzoni in dialetto", spiega la cantante. La decisione di partecipare a The Voice senior è arrivata dopo anni di incoraggiamenti da parte dei colleghi. Sonia Davis, arrivata terza nell'edizione dello scorso anno del programma, è sua amica: "Mi ha aiutato con l'iscrizione e ha creduto in me – racconta –.

