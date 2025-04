Lanazione.it - Fumi delle navi nella norma, il giudice archivia l’esposto presentato dalle associazioni

La Spezia, 14 aprile 2025 – La speranza si è spenta dopo pochi giorni di attesa. Il gip del Tribunale spezzino infatti, dopo essersi presa qualche tempo per la decisione, ha respinto la richiesta di opposizione all’zione sull’indagine relativa aiemessida crociera in attracco al porto spezzino. IlMariAcerbi ha quindi deciso per l’zione non restituendo gli atti, come richiestoe dal loro difensore Valentina Antonini, al pubblico ministero Monica Burani che ha indagato per quasi tre anni dopoin Procura da Rete Ambiente. Il pubblico ministero avevarichiesta dizione del fascicolo aperto per inquinamento ambientale contro ignoti per violazionenorme ambientali ma la scorsa settimana l’avvocato Valentina Antonini alla presenza nell’aula del Tribunale dei rappresentanti dei comitati Giuliano Leone, Vittorio Gasparini, Stefano Sarti, Alessandra Ricci, Gabriella Reboa supportati dal giurista ambientale Marco Grondacci aveva chiesto di continuare a indagare e procedere a ulteriori esami tra i quali anche la convocazione e ascolto degli autori del primo esposto in Procura.