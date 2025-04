Rovinosa caduta alla gara ciclistica giovanile | 10 corridori a terra 4 finiscono in ospedale Annullata la corsa

caduta ieri mattina nel corso della manifestazione ciclistica Piccola San Geo, una classica del ciclismo giovanile, all’edizione numero 45. Mentre il gruppo di giovani atleti, nel pieno svolgimento della gara, stava affrontando la discesa di via Della Costa, lungo la Sp2 a Lonate Ceppino, all’improvviso la caduta che ne ha coinvolti una decina, ad avere la peggio quattro di loro. Sono stati momenti di paura, i ciclisti a terra sono stati subito soccorsi dal personale del 118. Dopo gli accertamenti sul posto, quattro ciclisti sono stati portati al Pronto soccorso con traumi e contusioni di media gravità. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e il recupero delle biciclette coinvolte nella Rovinosa caduta, la gara è stata Annullata e i partecipanti sono rientrati a Busto Arsizio, da dove la corsa era partita. Ilgiorno.it - Rovinosa caduta alla gara ciclistica giovanile: 10 corridori a terra, 4 finiscono in ospedale. Annullata la corsa Leggi su Ilgiorno.it Lonate Ceppino (Varese) - Bruttaieri mattina nel corso della manifestazionePiccola San Geo, una classica del ciclismo, all’edizione numero 45. Mentre il gruppo di giovani atleti, nel pieno svolgimento della, stava affrontando la discesa di via Della Costa, lungo la Sp2 a Lonate Ceppino, all’improvviso lache ne ha coinvolti una decina, ad avere la peggio quattro di loro. Sono stati momenti di paura, i ciclisti asono stati subito soccorsi dal personale del 118. Dopo gli accertamenti sul posto, quattro ciclisti sono stati portati al Pronto soccorso con traumi e contusioni di media gravità. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e il recupero delle biciclette coinvolte nella, laè statae i partecipanti sono rientrati a Busto Arsizio, da dove laera partita.

Potrebbe interessarti anche:

Gara ciclistica giovanile - caduta di gruppo : feriti cinque ragazzi

L’incidente verso le 10. . Disagi per il traffico per la chiusura precauzionale della strada, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e il recupero delle biciclette incidentate.

Perché quella in cui Federica Brignone è caduta non era una gara qualunque : questione di rispetto

Federica Brignone è reduce da una gravissima caduta ai Campionati Italiani di Sci in Val di Fassa. Un appuntamento che per molti poteva essere evitato e che ha causato le pesanti conseguenze che ora mettono a repentaglio la sua partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina.

Federica Brignone caduta in gara - frattura di tibia e perone

Per lei mesi di stop. Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, nella caduta durante gli Assoluti di sci, in Val di Fassa.

Ne parlano su altre fonti Rovinosa caduta alla gara ciclistica giovanile: 10 corridori a terra, 4 finiscono in ospedale. Annullata la corsa. Ciclismo, rovinosa caduta al Villawood Classic: decine di biciclette travolgono anche il pubblico. Il video. Ciclismo, la rovinosa caduta della 19enne Alice Toniolli al circuito dell'Assunta a Treviso. Treviso, la caduta della ciclista Alice Toniolli al circuito dell'Assunta. Rovinosa caduta in bicicletta, vicesindaco in ospedale. Rovinosa caduta e bici distrutta: il campione si deve operare. Foto.

Nota di ilmessaggero.it: Raffica di cadute durante la corsa ciclistica, diversi feriti - È di quindici feriti, di cui diversi codici rossi, il bilancio di una corsa ciclistica tenutasi ieri nel Cassinate. I protagonisti della rovinosa caduta dalle due ruote sono stati ...

sport.sky.it comunica: Parigi-Roubaix 2025: la caduta decisiva di Pogacar in curva. VIDEO - La 122^Parigi-Roubaix è stata quasi una gara a eliminazione tra forature e cadute. Il campione sloveno era rimasto in fuga con van der Poel e stava spingendo sul nono settore di pavè, quello di Pont-T ...

Si apprende da msn.com: Gara ciclistica giovanile, caduta di gruppo: feriti cinque ragazzi - L’incidente durante la discesa in via Della Costa lungo la strada provinciale a Lonate Ceppino. Gara annullata ...