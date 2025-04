Ilgiorno.it - Inaugurata la sede di Vimodrone, Protezione civile più efficiente

(Monza e Brianza) – “Dalla pandemia ai fragili, 26 anni al fianco della comunità”, taglio del nastro per laristrutturata della, a. Alla cerimonia tanti sindaci della Martesana e Città metropolitana, a sottolineare non solo l’importanza del momento, “ma quella di una missione sempre più radicata e necessaria in tanti campi, a cominciare dalla prevenzione dei danni causati dal cima che cambia”. Protagonisti i volontari, “sempre pronti a intervenire con dedizione e professionalità – ha detto il sindaco Dario Veneroni –. Questo spazio rinnovato è un segno concreto del nostro impegno per garantire sicurezza ed efficienza. Un grazie di cuore a tutti: il vostro lavoro silenzioso è il vero motore del corpo”. L’emozione corre sul filo dei ricordi, l’opera instancabile del gruppo durante la pandemia è una dei momenti più significativi del lungo percorso delle tute gialle, cominciato allo scoccare del nuovo millennio.