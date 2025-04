Auto in sosta danneggiate | se la prende con 11 macchine e con i carabinieri

prendere a calci le Auto in sosta che gli capitavano a tiro e a spaccare decine di specchietti retrovisori. Una volta intervenuti i carabinieri, invece di calmarsi, si è scagliato contro di loro con una violenza inaudita. Per questo motivo i militari della sezione radiomobile di Fermo, dopo essere accorsi nella notte a Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 28enne di origini brasiliane, resosi Autore del danneggiamento di ben undici vetture parcheggiate nel centro della città. Tutto è iniziato quando al numero unico d’emergenza 112 è giunta la chiamata di un residente che segnalava la presenza, in via Umberto I°, di una persona che stava danneggiando le Auto in sosta staccando gli specchietti retrovisori esterni. Ilrestodelcarlino.it - Auto in sosta danneggiate: se la prende con 11 macchine e con i carabinieri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fermo, 14 aprile 2025 – Colto da un inspiegabile raptus ha iniziato are a calci leinche gli capitavano a tiro e a spaccare decine di specchietti retrovisori. Una volta intervenuti i, invece di calmarsi, si è scagliato contro di loro con una violenza inaudita. Per questo motivo i militari della sezione radiomobile di Fermo, dopo essere accorsi nella notte a Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 28enne di origini brasiliane, resosire del danneggiamento di ben undici vetture parcheggiate nel centro della città. Tutto è iniziato quando al numero unico d’emergenza 112 è giunta la chiamata di un residente che segnalava la presenza, in via Umberto I°, di una persona che stava danneggiando leinstaccando gli specchietti retrovisori esterni.

