L’agguato nel circolo | donna fermata è caccia al compagno È il leader del commando

Lanazione.it - L’agguato nel circolo: donna fermata, è caccia al compagno. “È il leader del commando” Leggi su Lanazione.it Prato, 14 aprile 2025 – Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla procura di Prato nei confronti di un cinese di 26 anni di cui sono in corso le ricerche. Una cinese di 25 anni, la sua compagna, è invece già stata arrestata. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di Prato che insieme alla squadra mobile in questi giorni ha lavorato senza sosta sul caso del violento pestaggio avvenuto in un locale di via Filzi il 9 aprile poco prima delle 21: i due cinesi sono i presunti autori della spietata aggressione con bastoni di legno, bottiglie di vetro, calci e pugni avvenuta nel privée del Jld Music bar. Aggressione “che si è concretizzata nel tentato omicidio di Yu Li e nelle lesioni gravi alla testa e agli arti, in pregiudizio di Xiangbing Wen, di Hua Chen e di Tong Yu”. Lo rende noto il procuratore di Prato Luca Tescaroli in un comunicato.

Potrebbe interessarti anche:

“Violenza su una bambina di 11 anni” - l’uomo era già stato in carcere a Perugia

Non solo, però. Con i documenti in mano, il lavoro dei carabinieri è stato più semplice del previsto: è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e, come detto, sottoposto a fermo per indiziato di delitto e condotto in carcere.

I 50 anni del Leoncavallo - ultimo centro sociale : “La cultura abita qui - non chiudeteci”

Presidio della scena alternativa, oggetto di sgomberi, sui social chiama a raccolta gli artisti.

Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore seriale». Le ipotesi investigative

Il 45enne Massimiliano Mulas, con una lunga sfilza di precedenti penali e anni di galera per rapine e. . . . MESTRE (VENEZIA) - È verosimile che la violenza non sia frutto di una scelta casuale.

Ne parlano su altre fonti L’agguato nel circolo: donna fermata, è caccia al compagno. “È il leader del commando”. Agguato nel circolo ricreativo di Corigliano Rossano, ritrovato il fucile utilizzato.

Come scrive ansa.it: Agguato a Prato, procura dispone fermo uomo e donna cinesi - Un provvedimento di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla procura di Prato nei confronti di un 26enne e della sua compagna di 25, entrambi cinesi, quali presunti autori della violenta agg ...

Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it: Sannicandro, fermati una donna e un 16enne per l'agguato di sabato sera: tentato omicidio - Sono sottoposti a fermo ritenuti presunti responsabili dell’agguato al 22enne Angelo Michele ... Si tratta di una donna di 36 anni e di un 16enne, sul quale è stata eseguita anche la prova ...