Ilgiorno.it - Maison Finzi: l'abito storico rivive a Milano come simbolo di memoria e resistenza

La, agli inizi del Novecento, aveva sede in via Manzoni, nel cuore di. Era un punto di riferimento per tutta l’alta moda italiana. Ma qualche anno dopo la presa del potere del fascismo, i cittadini di origine ebraica entrarono nel mirino del regime. A Guglielmo detto William e a Edgardo, figli del fondatore dellaCarlo, non restò altra scelta che chiudere e provare a salvarsi la vita. Purtroppo senza successo. Guglielmo, che combattèpartigiano, ed Edgardo furono deportati e morirono nei campi di concentramento nazisti. Un bozzetto di unda sera della, però, è sopravvissuto alle devastazioni del fascismo e del nazismo in Italia, è stato conservato per anni negli archivi della Biblioteca Braidense e questa mattina, durante la cerimonia di consegna delle Civiche benemerenze al Teatro Dal Verme, prenderà vita grazie al Comune, al lavoro dei due creativi Marta Nava e Guido Lo Pinto e degli studenti dell’Istituto europeo di design (Ied) e al contributo della Fondazione Cariplo.