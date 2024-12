Sport.quotidiano.net - Juventus-Bologna: sfida cruciale per l'Europa e rivincite personali

Lanel destino. Sarà partita fondamentale, quella di oggi all’Allianz Arena, per il, chiamato a superare il primo esame di maturità della stagione e restare in corsa per l’. Molti dei calciatori attuali non possono ricordare cosa accadde nel 2006 con Calciopoli e i motivi di una rivalità sentitissima sotto le Due Torri con i bianconeri. Ma a Casteldebole non mancano facce in cerca dio consacrazione: da Santiago Castro a Dan Ndoye da Jesper Karlsson a Samuel Iling-Junior. Castro, con laha segnato il suo primo gol in rossoblù il 20 maggio scorso, nellache avrebbe potuto lanciare i rossoblù verso il terzo posto. Gol e assist per Calafiori, per il Torito, che fece intravvedere quel talento che ora sta sbocciando a pieno: perché a soli vent’anni, con 5 gol (4 in campionato e uno in Coppa Italia) e 5 assist (2 in campionato e 3 in Coppa Italia) l’argentino è l’uomo più decisivo dei rossoblù, meglio pure di Orsolini (7 gol e 2 assist).