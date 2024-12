Quotidiano.net - Italia ferma nella classifica della prosperità: Confedilizia critica tutela dei diritti e giustizia

Quando si parla di, si rischia spesso di caderetrappola delle semplificazioni. La crescita economica, il benessere diffuso, la fiducia nel futuro non sono il risultato di una singola variabile, ma di un mosaico complesso di fattori. Uno su tutti: ladeidi proprietà e la fiducia nel sistema giudiziario. E qui, per l', il quadro si fa cupo. Lo af, sottolineando che il Paese è "fermo al palo". Secondo l'indice didel Legatum institute, l'è al 30/o posto su 167 nazioni, una posizione che non si discosta da quella del 2011. "L', mentre i concorrenti europei corrono, a causa delle fragilità strutturali in due ambiti decisivi: ladeidi proprietà e la fiducia", rileva l'associazione dei proprietari.