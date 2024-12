Quotidiano.net - Intelligenza Artificiale, quanto conviene. I dati di Microsoft

Milano, 7 dicembre 2024 – L'implementazione delle tecnologie di nuova generazione qualigenerativa e cloud possano diventare leve strategiche per le imprese per affrontare sfide del mercato globale. Oggi le aziende che adottano l’AI registrano guadagni di produttività superiori al 5% nel 38% dei casi e superiori all’1% nel 64% dei casi; un impatto che, in particolare per le grandi aziende che già da tempo hanno cominciato ad implementare la tecnologia nei processi produttivi, genera ogni anno 312 miliardi di euro di valore aggiunto - pari al 18% del PIL italiano - e un totale di 5.7 miliardi di ore di lavoro risparmiate. Iemergono da uno studio commissionato daItalia ad Ambrosetti, i cui risultati sono stati al centro dell’evento "Digital Innovation: Questione di feeling!", organizzato daItalia e Alterna - parte del gruppo Altea Federation - che ha riunito leader aziendali e professionisti del settore per approfondire le opportunità legate alla trasformazione digitale e per confrontarsi con esperti e realtà che hanno già intrapreso percorsi di successo.