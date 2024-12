Anteprima24.it - FOTO/ Si illumina il ‘CantAlbero’, De Pierro: “Orgogliosi del lavoro svolto. Stiamo rivoluzionando una città”

Tempo di lettura: < 1 minutoPiazza IV Novembre piùta con l’accensione del CantAlbero che terrà compagnia con le sue canzoni natalizie. Il vicesindaco Francesco Dee la presidente della Commissione Cultura Mara Franzese hanno presenziato questa sera ad un appuntamento atteso soprattutto dai più piccoli. Le festività sono iniziate lo scorso 29 novembre con il coro dei bambini in piazza Santa Sofia, da stasera il Corso Garibaldi si è arricchito di un nuovo dettaglio. Assenti il primo cittadino Clemente Mastella e il direttore artistico di Incanto di Natale, Renato Giordano. E’ toccato a Defare allal’augurio di massima serenità per queste festività. Ha augurato buone feste a tutti i presenti e sottolineato i messaggi di serenità per questo Natale ormai prossimo: “L’amore, la solidarietà e la vicinanza siano valori che possano accompagnarvi in queste feste.