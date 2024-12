Thesocialpost.it - Esplosione all’Aia, crolla palazzina di tre piani: ci sono più di 20 morti

Un blocco di appartamenti di tresituatoè parzialmenteto questa mattina in seguito a un incendio e a una violenta. I soccorritoriattualmente al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre proseguono le operazioni per domare le fiamme.Vigili del fuoco: “Ricerche e salvataggi in corso”Il servizio antincendio della città ha diffuso un comunicato in cui si legge: “In questo momento i servizi di emergenzaimpegnati a salvare e cercare persone e a combattere l’incendio”. Sul postostati dispiegati numerosi mezzi di soccorso, inclusi unità cinofile e squadre specializzate nella rimozione di macerie, per accelerare le operazioni di salvataggio. Almeno 20 persone hanno perso la vita per nel crollo. I servizi di emergenza dell’Aia contano 20 vittime in un appartamento, ma secondo il sito di notizie Regio15 i servizi di emergenza hanno emesso il cosiddetto Codice 20 che significa che si aspettano più vittime.