Ilfoglio.it - Davigo e i moralisti non ancora moralizzati. Solidarietà a Travaglio

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Da oggi Piercamilloè un pregiudicato. Ho inviato un telegramma di condoglianze a Marco.Michele Magno Un tempo si diceva: “Non esistono innocenti, ma solo colpevoli nonscoperti”. Oggi si potrebbe dire: “Non esistonoinnocenti, esistono solonon”.. Al direttore - Per la Treccani s’intende per pulizia etnica un “programma di eliminazione delle minoranze, realizzato attraverso il loro allontanamento coatto o ricorrendo ad atti di aggressione militare e di violenza, per salvaguardare l’identità e la purezza di un gruppo etnico”. Che questa definizione si attagli irreparabilmente, come scrive Adriano Sofri, alle parole e agli atti del governo di Israele, che sta reagendo a un’aggressione di crudeltà inaudita ai suoi abitanti e alla sua sovranità e a ripetuti e sistematici attentati alla sua stessa esistenza mi sembra, sinceramente, ingiusto e ingeneroso.