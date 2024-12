Cityrumors.it - Cerca di prenotare una colonscopia: la risposta del CUP lascia senza parole

Ha davvero dell’incredibile la deriva che sta prendendo la sanità italiana: se non hai i soldi per pagarti un privato, rischi di dover aspettare l’eternitàTre anni e mezzo di attesa per una. Non è uno scherzo, ma la realtà di una sanità pubblica che sembra aver perso il contatto con le esigenze reali dei cittadini. “Prenotiamo per maggio 2028“, è laricevuta da una donna che, impegnativa alla mano, si è rivolta al Centro Unico di Prenotazione (CUP).diuna: ladel CUP(Ansa Foto) – Cityrumors.itTre anni e mezzo per un esame diagnostico che potrebbe salvare una vita. Nel frattempo? Il rischio non è solo quello di perdere la pazienza, ma qualcosa di molto più prezioso.L’ironia amara della paziente – “Nel frattempo posso anche morire” – racconta una verità che brucia.