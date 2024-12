Lanazione.it - Calciomercato Serie D: Zenith Prato accoglie Toccafondi e Nistri, movimenti anche in altre serie

in movimento: inD è ufficiale l’arrivo nelladi Duccioe di Guglielmo, entrambi figli d’arte. Trattative e colpinelle. Ad aprire le danze è stata pochi giorni fa la Valbisenzio Academy, annunciando Ettore Nanni come nuovo allenatore in sostituzione dell’esonerato Andrea Pulidori (con il suo Moscardi – Langianni che aveva fatto da "ponte" nella scorsa partita, chiusasi con un successo per 2-1 ai danni del Montalbano Cecina). Ma il mercato del calcio dilettantistico è in pieno fermento e promette di entrare nel vivo a breve, considerando che diverse squadre pratesi si sono già mosse sotto questo aspetto specifico. Un paio di operazioni, stavolta in uscita, riguardano ad esempio il Maliseti Seano in Prima Categoria: dalla scrivania del Quarrata, l’ex-direttore sportivo del CF Elio Menna continua a pescare dall’area pratese per rafforzare il sodalizio quarratino ed è ormai fatta per l’attaccante diciannovenne Tommaso Dessì.