Ilgiorno.it - Banda dei distributori colpisce a Maleo: furto al distributore Ip sulla Provinciale 27

(Lodi)deiin azione l’altra notte. Dopo Lodi, Fombio e Somaglia la gang ha colpito a, all’impianto Ip che si affaccia27. Poco dopo l’una hanno disattivato il contatore dell’energia elettrica in modo che sia l’illuminazione sia le telecamere andassero in tilt. Quindi hanno agito indisturbati, utilizzando un flessibile a batteria con precisione chirurgica per praticare un buco a forma di piccolo rettangolo nella colonna dove si introducono le banconote, grande a sufficienza per introdurre la mano e trafugare le banconote. Poiché il proprietario toglie ogni sera l’incasso, nel contenitore non c’erano più di 400 euro. Una volta portato a termine il colpo, lasi è dileguata con il magro bottino, lasciando i resti dello sportello tagliato dall’altra parte della carreggiata.