Abodi: «Agli arbitri dovrebbe essere riconosciuto uno status simile a quello del pubblico ufficiale»

Dopo l’aggressione all’arbitro Edoardo Cavalieri in terza categoria e lo sciopero dei direttori di gara sui campi di gioco laziali dall’Eccellena all’Under 14, il Ministro per lo sport Andreaè intervenuto sulla questione.: «unodel»Le dichiarazioni riportate da Sportmediaset:«Lo sciopero è una scelta da condividere. È il frutto di situazioni che purtroppo si protraggono da troppo tempo. Quando ero presidente della Lega B le aggressioni erano 500, 600 l’anno. L’arbitro è una figura fondamentale, servono pene ancor più significative. Bisogna riconoscere ai direttori unonon molto lontano dadel. Non possiamo considerarli esclusivamente dei tesserati».Cosa è successo all’arbitro CavalieriL’arbitro della sezione di Civitavecchia, nell’incontro di terza categoria tra Corchiano-Cellere, ha subito strattoni da parte di un giocatore, che gli ha anche provocato una frattura al braccio e prognosi di 30 giorni.