Abbiamo un problema | atterraggio d’emergenza sulla strada in Italia

L'aereo è oggi il modo più sicuro e meno rischioso per intraprendere uno spostamento su lunga distanza. Ad affermarlo, è un report del 2023 distribuito dalla IATA, l'associazione internazionale delle compagnie aeree più autorevole del comparto. Purtroppo gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Un aero è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza su una strada in Italia. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti.

Vicenza, aereo atterra in emergenza dopo aver richiesto aiuto

Nella giornata di oggi, 7 Dicembre 2024, poco dopo le 11, come riportato da Today, un piccolo aereo con a bordo quattro persone di nazionalità tedesca ha richiesto aiuto effettuando poi un atterraggio fuori pista e atterrando in via San Domenico ad Asiago, in provincia di Vicenza.