Toninelli accoglie l’invito di Grillo e va davvero nel bosco a cercare funghi | Chi partecipa al voto cancella l’identità del Movimento – Il video

Leggi su Open.online

Beppe, dal carro funebre, dichiarando la morte delda lui fondato ha esortato gli iscritti a nonre alla ripetizione delsulla modifiche delle norme statutarie. In ballo c’è «l’eliminazione» della figura del garante, ruolo che il fondatore ricopre: lui punta sul mancato raggiungimento del quorum per salvarsi dalla defenestrazione orchestrata da Giuseppe Conte.cheha rivolto è stato quello di andare per, piuttosto che rispondere ai quesiti sulla piattaforma Skyvote. C’è una vecchia conoscenza dei 5 stelle che ha accolto la proposta. Letteralmente. Danilo, che dal fondatore pentastellato ha sicuramente appreso le capacità comiche, è andatoin una inscenare una raccolta di. «Ma, dove siete? Si sta facendo sempre più complessa la ricerca.