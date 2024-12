Game-experience.it - Split Fiction, un leak ha svelato il nuovo gioco del team di It Takes Two con data di uscita e di annuncio?

Ildi Hazelight Studios, creatori del pluripremiato ItTwo, è finito al centro di unche potrebbe averil periodo died anche quello di, oltre al suo nome: dovrebbe essere.Come leggiamo su Dealabs, questotitolo dovrebbe essere intitolato, consentendo ai fan di vivere un’avventura cooperativa a due giocatori, caratterizzata da uno-screen dinamico che si adatterà al gameplay in tempo reale. Stando all’indiscrezione, questa innovazione promette di portare un’ulteriore evoluzione al genere, proprio come fece il loro precedente titolo in grado di vincere numerosi premi e con oltre 20 milioni di copie vendute.Il notoer billbil-kun ha inoltre aggiunto chesarà lanciato il 6 marzo 2025, approdando immediatamente su PC e console (ancora non specificate).