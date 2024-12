Lanazione.it - Scarpe piene di sostanza cancerogena, maxi sequestro. C’è il cromo esavalente

Pisa, 6 dicembre 2024 –nelleimportate dalla Cina:a Pisa. L’operazione è stata condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che hanno sequestrato 11.342 paia didi provenienza cinese. Le analisi del laboratorio chimico di Venezia hanno infatti accertato la presenza ben oltre i limiti consentiti die allergizzante resa tristemente celebre dal film “Erin Brokovich” con Julia Roberts. La normativa in vigore ha introdotto significative restrizioni per il, per cui gli articoli con parti in cuoio posti a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti contenga concentrazioni di questapari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul suo peso totale secco.