Ilfattoquotidiano.it - Paapa Essiedu sarà Severus Piton nella nuova serie tv su Harry Potter? L’indiscrezione scatena le polemiche sui social: “Vergogna, rovineranno tutto”

Non è neanche stato confermato il cast, sebbene la ricerca dei protagonisti sia cominciata già da un po’ di settimane, eppure laHBO dedicata aè già finita nell’occhio del ciclone per alcune presunte scelte legate alla selezione degli attori.Secondo fonti riportate da The Hollywood Reporter, infatti, la produzione sarebbe orientata a scegliere l’attore britannico, 34 anni, per interpretare il ruolo di, ovvero il professore di Pozioni di Hogwarts chesaga cinematografica diè interpretato da Alan Rickman, morto prematuramente a 69 anni, nel 2016.Nonostante la presenza disia solo un’indiscrezione, la notizia di una sua possibile assunzione ha mandato su tutte le furie i fan della, che si sono riversati su X per mostrareil loro disappunto.