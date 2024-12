Ilfoglio.it - Non sparate sulle regole francesi (tranne una)

Al direttore - Un’onda di frammentazione e di polarizzazione investe le democrazie. Alcuni degli strumenti che tradizionalmente facevano argine vengono scavalcati dall’onda. Che ne è del sistema tedesco con sbarramento alto se vari partiti antisistema lo superano? Si è costretti a fare governi con quasi tutti gli altri, fatalmente più eterogenei. Che ne è del sistema francese che affida la disproporzionalità al doppio turno di collegio se gli schieramenti che possono andare al turno decisivo sono tre o quattro, diversi da un collegio all’altro? Che non si costruisce una maggioranza col voto. Quelle ondate nascono fuori dallee si sviluppano nonostante esse, non a causa di esse. Forse in loro assenza l’onda sarebbe arrivata prima. Sarebbe quindi sbagliato renderle più lasche. Almeno una regola sbagliata, però, in Francia esiste: è l’anno bianco dopo un’elezione in cui non si può sciogliere l'Assemblea nazionale.