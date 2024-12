Napolipiu.com - Napoli su Dorgu: pronta offerta da 30 milioni più bonus

Antonio Conte ha chiesto rinforzi sulla fascia sinistra e gli azzurri puntano il gioiello del Lecce.Ilaccelera sul mercato seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Il tecnico azzurro, che nei giorni scorsi aveva evidenziato la necessità di rinforzi mirati, non pensa solo al difensore centrale ma guarda con particolare attenzione anche alla fascia sinistra.La situazione di Leonardo Spinazzola, che non ha ancora ritrovato la migliore condizione fisica, spinge il club partenopeo a cercare un’alternativa credibile a Mathias Olivera. Il nome in cima alla lista è quello di Patrick, talento del Lecce che ha stregato la dirigenza azzurra.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ilsarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta importante: 30di euro piùche potrebbero far lievitare l’fino a 35